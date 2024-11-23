أسرع طريقة لاستخراج الفيش والتشبيه «أون لاين».. هيوصلك لحد البيت

صحيفة الحالة الجنائية من أهم المستندات التي يحرص المواطنون على استخراجها باستمرار، خاصة عند التقديم لوظيفة جديدة، إذ يحرص أصحاب الشركات على طلب ذلك المستند بشكل أساسي عند الإعلان عن وظائف خالية، ما يجعل المواطنين يهتمون باستخراج الفيش والتشبيه بشكل فوري حتى يتم تقديمه للجهة المطلوبة.

وتتيح بوابة الحكومة المصرية للمواطنين فرصة استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيا بشكل فوري خلال 72 ساعة فقط، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وخطوات التقديم لاستخراج الفيش والتشبيه، كالتالي:

شروط استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.

- لا يُسلم الفيش والتشبيه إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومى بمدة لا تقل عن 15 يوما.

- يتم سداد الرسوم المقررة للخدمة.

- الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيما بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه بشكل فوري عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب في استخراج الفيش والتشبيه بالدخول لبوابة مصر الرقمية، بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية، وبعدها يتم إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور المسجل بها حساب المواطن عبر بوابة مصر الرقمية.

- وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وبعدها يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية.

- وبعد الانتهاء من ملء كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على إرسال الطلب، حتى يتم تسجيل الطلب الخاص على المنظومة.