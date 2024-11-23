أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقييمات الأسبوعية لـ الصف الثالث الابتدائي على الموقع الرسمي للوزارة على بوابة التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الأداءات الصفية والمنزلية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

التقييمات الأسبوعية.. الصف الثالث الابتدائي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط التقييمات الأسبوعية لـ الصف الثالث الابتدائي في جميع المواد الدراسية والتي جاءت كما يلي:

- رابط التقييمات الأسبوعية لمادة اللغة العربية.

- رابط التقييمات الأسبوعية لمادة اللغة الإنجليزية.

- رابط التقييمات الأسبوعية لمادة الرياضيات.

- رابط التقييمات الأسبوعية لمادة اللغة الفرنسية كلغة أولى.

امتحان نهاية الفصل من 60 درجة

وطبقًا لنظام الدراسة والتقييم لمراحل التعليم الابتدائي، يكون امتحان نهاية الفصل 60 درجة، المهام الأدائية 10 درجات، وكراسة الواجب 5 درجات، وكراسة الأنشطة 5 درجات، والتقييم الأسبوعي 5 درجات، والتقييم الشهري 10 درجات، والمواظبة والسلوك 5 درجات.

ويتم تقسيم التقييمات في الصف الثالث الابتدائي في الفصل الدراسي الواحد وفقًا للقرار الوزاري لنظام الدراسة والتقييم إلى ثلاثة، على النحو التالي:

- تقييم شهري أول أكتوبر.

- تقييم شهري أول نوفمبر.

- تقييم الفصل الدراسي الأول.