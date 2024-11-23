«رويترز»: 32 قتيلا في تجدد أعمال العنف الطائفية بباكستان

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء بسقوط 32 قتيلا جراء تجدد أعمال العنف الطائفية في باكستان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

والخميس الماضي في باكستان، وفي أعقاب هجوم مسلح على حافلات ركاب، لقي 38 شخصًا على الأقل، مصرعهم بينهم امرأة وطفل، وهو ما أكده رئيس وزراء منطقة قبلية في شمال غرب باكستان.

يأتي هذا الهجوم بعد عدة أيام من مقتل 12 مسلحًا على الأقل في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا بنيران الجيش الباكستاني بعد زيادة في الهجمات المسلحة في جميع أنحاء باكستان خاصة في هذين الإقليمين المتاخمين لأفغانستان.