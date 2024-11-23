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العراق يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة ولبنان

كتب:

حسن سمير
12:18 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الخارجية العراقية

الخارجية العراقية

وجهت وزارة الخارجية العراقية عدة رسائل إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ردا على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على البلاد، وأن رسالة الاحتلال إلى مجلس الأمن تمثل جزءا من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وأضاف الخارجية العراقية أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وإلزام الاحتلال بوقف العنف في المنطقة، وأن العراق كان حريصا على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار.

كما دعت الخارجية العراقية إلى تضافر الجهود لإيقاف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.

 

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بقلم حسن سمير