ضبط عاطل متهم بانتحال صفة مسئول للنصب على المواطنين في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

جرى ضبط المتهم وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.