ميناء الإسكندرية يستقبل 911 سائحا من تركيا اليوم

استقبلت مدينة الإسكندرية اليوم، السفينة السياحية Astoria Grande القادمة من ميناء كوسداسي التركي، وعلى متنها قرابة ألف سائح، في إطار تعزيز السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم القطاع السياحي.

تفاصيل وصول السفينة السياحية

وبحسب بيان ميناء الإسكندرية اليوم، وصلت السفينة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حيث تم استقبالها من قبل قيادة الهيئة العامة للميناء، بحضور ممثلين من وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية ووزارة الداخلية.

ويبلغ عدد ركاب السفينة 1350 راكبًا، منهم حوالي 911 سائحًا قادمًا من تركيا، وجرى استكمال إجراءات وصولهم بسرعة وكفاءة عالية تمهيدًا لبدء رحلتهم السياحية في الإسكندرية.

برنامج الزيارة السياحية

وبعد وصولهم، بدأ السياح برنامجهم المقرر لزيارة أبرز المعالم السياحية والتاريخية في الإسكندرية، مثل مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، بالإضافة إلى الاستمتاع بالثقافة المحلية.

إجراءات أمنية واحتفالات فنية

وحرصت هيئة ميناء الإسكندرية على تأمين السفينة بشكل دقيق، حيث تم مرافقتها من قبل القاطرات ولنشات الإرشاد لضمان سلامتها، كما تم متابعة حركة السفن عن كثب من برج الإرشاد الرداري.

وشهد الاستقبال تنظيم عروض فولكلورية من فرقة ستورم، التي قدمت عروضًا فنية لافتة للسائحين، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية للزوار كجزء من تعزيز تجربتهم السياحية.

أهمية السياحة البحرية في مصر

تعد السياحة البحرية واحدة من أبرز أولويات الدولة المصرية في إطار تنشيط السياحة وزيادة الحركة السياحية عبر المواني المصرية.

وتعتبر Astoria Grande من أكبر السفن السياحية في البحر المتوسط، حيث يبلغ طولها 193 مترًا وعرضها 31 مترًا وغاطسها 6 أمتار.

موعد مغادرة السفينة

من المقرر أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية في تمام الساعة 12 ظهر الاثنين المقبل 25 نوفمبر، متجهة إلى ميناء إزمير التركي.