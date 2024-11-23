«الوطن» داخل مصنع إنتاج كمرات مترو الإسكندرية.. خلية نحل تعمل 24 ساعة يوميا

في منطقة تُسمى «ميرغم» بمحافظة الإسكندرية، يقع مصنع إنتاج كمرات سابقة الصب خاصة بمترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يُجرى تنفيذه حالياً وفق المواصفات والمعايير العالمية، لخدمة أهالي عروس البحر المتوسط، وذلك على مساحة 150 ألف متر مسطح.

مسار مشروع مترو أبوقير

مهندسون مصريون أحدهم مسؤول عن الأعمال الخرسانية والآخر عن الحديدية ومقاسات الحديد بالتفصيل، وآخر خاص بالتشطيبات النهائية، يعملون كخلية نحل على مدار 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع داخل المصنع، يُنتجون الكمرات التي تُمكن أهالي الإسكندرية من رؤية مسار مشروع مترو أبوقير، والذي يُعتبر بمثابة مشروع قومي يُمثل نقلة نوعية كبيرة في المحافظة.

أجرت «الوطن» جولة داخل المصنع، للوقوف على التفاصيل الكاملة لعملية الإنتاج، حيث يضم المصنع عدة أقسام منها خطوط إنتاج وخلاطات خرسانية وتخزين كمرات بعد الصب وورش إنتاج كمرات أي الأقفاص الحديدية قبل الصب، كلها أعمال تتم وفق المعايير العالمية لضمان السلامة والأمان للمشروع عقب الانتهاء منه.

العمل بالمصنع مستمر 24 ساعة

المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية، شرح لـ«الوطن»، تفاصيل عمل المصنع، موضحا أن العمل بالمصنع مستمر 24 ساعة طوال الأسبوع دون توقف، وتم إنتاج عدد من الكمرات المقرر تركيبها بمترو الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن المصنع يتضمن مجموعة من الأوناش الخاصة بالرفع والتخزين.

وفق ما رواه «كامل»، يبلغ طوال خط الإنتاج الواحد بالمصنع 100 متر ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا، موضحاً أن المصنع يتضمن 4 خطوط إنتاج تعمل جميعها معا، مشيرا إلى أن جميع الأعمال سواء بالمصنع أو المترو تتم وفق الجداول الزمنية المُحددة مُسبقاً.

وقال المهندس سيد كامل، إن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، حيث يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة.