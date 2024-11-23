مواعيد القطارات اليوم.. السكة الحديد توفر خدمة جديدة لركاب وجه قبلي

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات اليوم، موضحة أنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين «القاهرة - سوهاج»، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

مواعيد قطار رقم 998 «القاهرة – سوهاج»

يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 13:00 مساءً ويصل إلى محطة صعيد مصر الساعة 13:13 مساءً ويتحرك منها الساعة 13:17 مساءً على أن يصل إلى محطة الجيزة الساعة 13:26 مساءً ويتحرك منها 13:30 مساءً ويصل إلى محطة بني سويف الساعة 14:51 مساءً ويتحرك منها الساعة 14:55 مساءً ويصل إلى محطة مغاغة الساعة 15:28 مساءً ويتحرك منها الساعة 15:42 مساءً.

يصل القطار إلى محطة المنيا الساعة 16:35 مساءً ويتحرك منها الساعة 16:40 مساءً ويصل القطار إلى ملوي الساعة 17:17 مساءً ويتحرك منها الساعة 17:22 مساءً ويصل القطار إلى محطة أسيوط الساعة 18:35 مساءً ويتحرك منها الساعة 18:45 مساءً ويصل القطار إلى محطة طما الساعة 19:18 مساءً ويتحرك منها الساعة 19:21 مساءً ويصل القطار إلى محطة طهطا الساعة 19:37 مساءً ويتحرك منها الساعة 19:40 مساءً على أن يصل إلى محطة سوهاج الساعة 20:15 مساءً.

مواعيد قطار رقم 999 «سوهاج – القاهرة»

يقوم القطار من محطة سوهاج الساعة 22:15 مساءً ويصل إلى محطة طهطا الساعة 22:44 مساءً ويتحرك منها الساعة 22:46 مساءً ويصل إلى محطة طما الساعة 23:01 مساءً ويتحرك منها الساعة 23:02 مساءً ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 23:40 مساءً ويتحرك منها الساعة 23:45 مساءً ويصل إلى محطة ملوي الساعة 00:54 صباحًا ويتحرك منها الساعة 00:55 صباحًا.

يصل إلى محطة المنيا الساعة 1:40 صباحًا ويتحرك منها الساعة 1:45 صباحًا ويصل إلى محطة مغاغة الساعة 2:33 صباحًا ويتحكر منها الساعة 2:45 صباحًا ويصل إلى محطة بني سويف الساعة 3:28 صباحًا ويتحرك منها الساعة 3:32 صباحًا ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 4:55 صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:00 صباحًا ويصل إلى محطة صعيد مصر الساعة 5:09 صباحًا ويتحرك منها الساعة 5:12 صباحًا ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:25 صباحًا