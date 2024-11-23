«لأول مرة» كاف يمنح الزمالك المشاركة ببطولة جديدة.. والإطاحة بـ«فريق»

منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، نادي الزمالك فرصة المشاركة في بطولة جديدة لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، بعدما أكد «كاف» إقامة مسابقة الدوري الإفريقي في نسختها الثانية خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه يوجد عدد من التغييرات التي ستجرى على مستوى البطولة، أبرزها عدد الفرق المشاركة.

تفاصيل موافقة «كاف» على مشاركة الزمالك في الدوري الإفريقيوعلم «الوطن سبورت» أن باتريس موتسيبي رئيس «كاف» أكد تمسكه بإقامة النسخة الثانية من بطولة الدوري الإفريقي على تكون هناك بعض التغييرات في شكل المسابقة، بإضافة أندية جديدة واستبعاد أخرى شاركت بالنسخة الأولى.

الاتحاد الإفريقي يفاجئ الزمالك بتأكيد مشاركته في بطولة جديدة لأول مرة بتاريخهويمنح رئيس «كاف» نادي الزمالك حق المشاركة في الدوري الإفريقي، للمرة الأولى، إذ يعتبره الاتحاد الإفريقي أحد الفرق المصنفة في القارة السمراء، في ظل التوسع الذي يعمل عليه «كاف» للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، التي ستشهد استمرار اشتراك الأهلي أيضا مثل النسخة الأولى.

إنييمبا النيجيري خارج بطولة الدوري الإفريقي في النسخة الثانيةوتقرر الإطاحة بفريق إنييمبا النيجيري من نسخة الدوري الإفريقي الثانية لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن، كما ستتضمن النسخة المقبلة مشاركة صن داونز الجنوب إفريقي، حامل لقب أولى نسخة، إضافة للوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني، وعدد آخر من الفرق لم يحدد بعد.ومن المنتظر تحديد عدد الأندية المشاركة، في الفترة المقبلة، اعتمادا على الوضع المالي الخاص بالاتحاد الإفريقي، خاصة أن باتريس موتسيبي يتفاوض حاليا، مع رعاة جدد، من أجل توفير التدفق المالي للنسخة الثانية، وإيجاد صيغة للحفاظ على تنظيم موسم 2024-2025، أملا في إنجاح المسابقة بشكل أكبر من نسختها الأولى.