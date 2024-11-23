مفاجأة بشأن رأي غرفة الفار في «لقطة» يحيى عطية الله أمام الاتحاد
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
05:09 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الأهلي والاتحاد
كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة بشان رأي غرفة الفار في لقطة الدولي المغربي يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري بعد ارتطام الكرة في يده.
لجنة الحكام: محمد معروف رأي الكرة في كتف يحيى عطية الله وليس في يده
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «غرفة الفار اتفقت مع الحكم محمد معروف في عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد في كرة يحيى عطية الله داخل منطقة الجزاء ولم يتحدث حكام الغرفة مع الحكم من الأساس من أجل رؤيتها».
وتابع المصدر تصريحاته قائلاً: «الحكم محمد معروف هو القريب جدا من اللعبة ورأى بأن الكرة في كتف يحيى عطية الله وليس في يده وأن الزاوية التي ظهرت للمشاهدين من الصعب أن يستطيع أحد الحكم على الكرة والتأكيد بأنها ركلة جزاء ولكنه أكد بأن الكرة في كتف اللاعب وليس في يده».