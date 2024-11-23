إقبال كثيف على التقديم للعمل بنظام الحصة بمسابقة الأزهر في كفر الشيخ

شهدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية إقبالًا كثيفًا من الخريجين المتقدمين على الوظائف الشاغرة بمسابقة الأزهر للعمل بنظام الحصة بالتخصصات التي بها عجز بمعاهد المنطقة، وذلك في أولى أيامها اليوم السبت.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة استقبال طلبات الراغبين في التقديم بالمسابقة

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة استقبال طلبات الراغبين في التقديم بالمسابقة بكل سهولة ويُسر، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها، وتوفير الهدوء التام، وتيسير الإجراءات للوافدين على التقديم للوظائف المتاحة.

واطلع «شهاوي»، على سير العمل بكافة منافذ التقديم المخصصة للذكور وكذا منافذ الإناث، مؤكدًا على فرض الشفافية ومراعاة الدقة خلال تلقي الطلبات، ومشددًا على ضرورة تطبيق الضوابط والشروط الواردة بالوظائف المعلنة، متابعًا عملية تأمينها بالشكل الجيد من خلال تواجد عدد من القوى الأمنية، محاورًا رجال الأمن حول أهمية الحفاظ على فرض التأمين الشامل للحضور طوال فترة تلقي الطلبات.

لجنة لتلقي طلبات الراغبين في التقديم بالمسابقة

يذكر أنّه تم إعداد لجنة لتلقي طلبات الراغبين في التقديم بالمسابقة يدويًا بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين المجاور للمنطقة، والتي تُلزم حضور المتقدم بشخصه، ومعه طلب التقديم وعليه صورة شخصية له، وتسليمه لأصل مؤهله وعدد 4 صور ضوئية منه، وعدد 4 صور من شهادة الميلاد والرقم القومي، وتقديم الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، علاوةً على تقديم الإقرار المذكور في إعلان المسابقة، وحافظة المستندات ورقية وبلاستيك لتجميع المستندات المذكورة، هذا وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات من اليوم السبت 23 نوفمبر ولمدة 15 يومًا.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهريّة، في وقت سابق، عن حاجتها إلى 400 مُعلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024 - 2025، لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.