نائب وزير الصحة: نسعى لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات أفضل

ناقش الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عددًا من الملفات المتعلقة بخطط العمل الصحية، بما في ذلك آليات تحسين الخدمات الطبية المقدمة ورصد أي قصور لمعالجته على الفور.

العمل بروح الفريق الواحد

ووفق بيان صادر عن مديرية الصحة بالغربية، فقد أشاد نائب وزير الصحة بجهود محافظة الغربية في دعم القطاع الصحي، وجهود الفرق الطبية والإدارية في مختلف المنشآت الصحية بالغربية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية تليق بهم.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، على هامش زيارته التفقدية التي شملت متابعة المنشآت الصحية بالمحافظة والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد « محافظ الغربية» خلال اللقاء أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا الى أن جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة مع المسؤولين تأتي بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين مستوى الخدمات.

تعزيز الخدمات

وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية بجودة عالية، مشيدا بجهود وزارة الصحة والسكان، و إدارة الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، نحو تعزيز الخدمات الوقائية و الصحة العامة والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، مشددًا على ضرورة وضع خطة لتحسين الأداء والمتابعة للنهوض بالمؤسسات الصحية داخل المحافظة.