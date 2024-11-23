وزيرة خارجية بوليفيا: مصر راعية السلام في الشرق الأوسط

قالت وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، إنها ناقشت مع مصر الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما أن مصر راعية السلام في المنطقة وتدافع عنه، مؤكدة أن السلام في الشرق الأوسط مسألة غاية في الأهمية، ولا يمكن أن يرى العالم العديد من الأطفال الذين يعانون المآسي؛ لذلك يجب نقل أصوات المعاناة في المنطقة للعالم، والوقوف بجانب العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني.

دعم بوليفيا لمصر في نضالها ضد الفقر والجوع يوطد العلاقات

وأضافت «سوسا»، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بوليفيا دولة صديقة والدعم الذي تقدمه لمصر في نضالها ضد الفقر والجوع والتغير المناخي يوطد العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين مصر وبوليفيا في ملفات اللغة والصحة والمسائل المتعلقة بالعقاقير، كما أن هناك اتفاقية بين الأكاديمية البوليفية والمعهد المصري الدبلوماسي، مؤكدة أن بوليفيا تعتبر اتفاقيات التعاون خطوة مهمة من أجل تعزيز العلاقات والتعارف المتبادل بين البلدين.