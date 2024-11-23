مهرجان القاهرة السينمائي يصل محطته الأخيرة وسط مشاركة عالمية استثنائية

اختتم مهرجان القاهرة السينمائى دورته الـ45 برئاسة الفنان حسين فهمي مساء أمس، بعد فعاليات استمرت نحو 9 أيام، شهدت عروضاً من مختلف الجنسيات في «المسابقات الرسمية وآفاق عربية وأسبوع النقاد»، علاوة على إقامة عدد من الندوات والجلسات الحوارية للمكرمين والمهتمين بالصناعة من كل دول العالم.

وفي حفلي الافتتاح والختام، أعلن «القاهرة السينمائى» تضامنه مع فلسطين على طريقته الخاصة من خلال استعراض لفرقة فلسطينية جاءت خصيصاً من غزة، ليؤكد رئيس المهرجان بصحبتهم أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، لا سيما أن الفن قادر على أن يحكى «حواديت لأشخاص من لحم ودم»، متابعاً: «كل ما قيل من كلمات في حق فلسطين ولبنان ليس غريباً على مصر أم الدنيا حاضنة العروبة، مصر كبيرة بفنها وفنانيها الذين حضروا خلال فعاليات المهرجان بحب حقيقى للسينما».

وأشار إلى توقيع عدد من البروتوكولات خلال الدورة الـ45، منها بروتوكول بين لجنة مصر للأفلام ورابطة مديري مواقع التصوير بالعالم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام العالمية، بما يدل على جمال مقاصد المحروسة الساحرة التى تؤهل السينما لتكون واحداً من أوجه الدخل القومي.

«العام الجديد الذي لم يأتِ أبداً» يحصل على «الهرم الذهبي»

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز للأعمال التي نافست في عدد من مسابقات المهرجان، منها «المسابقة الدولية» حيث مُنح الهرم الذهبي لأحسن فيلم للمنتج بوجدان موريشانو عن الفيلم الروماني «العام الجديد الذي لم يأتِ أبداً».

«الفضي» لـ«طوابع بريد»

وجائزة الهرم الفضى، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ومُنحت لأحسن مخرج، لناتاليا نزاروفا عن الفيلم الروسى «طوابع بريد».

«البرونزي» لـ«مالو»

وجائزة الهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان ومُنحت للمخرج بيدرو فريرى عن الفيلم البرازيلى «مالو».

كما ذهبت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو للفيلم الإيطالى «فيتوريا» إخراج أليساندرو كاسيجولى وكيسى كوفمان، وحصد جائزة أحسن ممثل الفنان ليى كانج شنج عن دوره فى الفيلم الأمريكى «قصر الشمس الزرقاء» للمخرج كونستانس تسانغ، وكذلك الفنان ماكسيم ستويانوف عن دوره فى الفيلم الروسي «طوابع بريد»، وذهبت شهادة تقدير لجائزة أحسن ممثلة للفنانة ألينا خويفانوفا عن دورها فى نفس الفيلم، وحصدت جائزة أحسن ممثلة الفنانة يارا دى نوفايس عن دورها فى الفيلم البرازيلى «مالو».

وذهبت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني للمخرج نجمى سنجاك عن فيلمه التركى «آيشا».

«حالة عشق» أفضل فيلم

وفيما يخص جوائز «مسابقة آفاق السينما العربية» حصدت كارول منصور ومنى خالدى جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى عن فيلم «حالة عشق»، ومُنحت جائزة صلاح أبوسيف للمخرجة نهى عادل عن فيلم «دخل الربيع يضحك»، وذهبت جائزة يوسف شريف رزق الله لأحسن سيناريو لكل من لؤى خريش وفيصل شعيب عن فيلم «أرزة» للمخرجة ميرا شعيب، وحصد محمد خوى جائزة أحسن ممثل عن فيلم «المرجا الزرقا» للمخرج داوود أولاد السيد.

«دياموند» أحسن ممثلة

وحصلت دايموند عبود على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم «أرزة»، وحصلت الفنانة رحاب عنان على تنويه خاص عن فيلم «دخل الربيع يضحك».

وفي «مسابقة الفيلم القصير» حصد المخرجان كاى شويه وهونج جييشى جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير عن الفيلم الصينى «ديفيد»، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «انصراف» للمخرجة جواهر العامرى، كما حصل الفيلم المصري «الأم والدب» على تنويه خاص للمخرجة ياسمينا الكمالى.

«أبوزعبل ودخل الربيع يضحك» الحصان الرابح

وفي مسابقة «الفيلم الأفريقي»، حصد فيلم «داهومى» على جائزة أفضل فيلم أفريقى طويل للمخرج ماتى ديوب، كما حصل فيلم «أبوزعبل 89» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذهبت جائزة «منظمة ترويج السينما الآسيوية NETPAC» لأفضل فيلم آسيوى طويل، سواء كان «عمل أول أو ثان».

وذهبت جوائز «اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى» لأفضل فيلم فلسطيني، حيث مُنحت الجائزة الأولى لفيلم «أحلام كيلومتر مربع» للمخرج قسام صبيح، والثانية لـ«حالة عشق» من إخراج كارول منصور ومنى خالدي، والثالثة لـ«أحلام عابرة» للمخرج رشيد مشهراوى.

وعن جائزة «شركة مصر العالمية يوسف شاهين» وهى ثلاث جوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دولار أمريكى ضمن سلسلة الأفلام الفلسطينية «المسافة صفر»، فقد ذهبت لفيلم «جلد ناعم» إخراج خميس مشهراوى، و«خارج التغطية» للمخرج محمد الشريف، و«يوم دراسى» للمخرج أحمد الدنف.

فيما ذهبت جائزة «مسابقة الفيلم الوثائقي» عن أفضل عمل وثائقي طويل لفيلم «حالة عشق» للمخرجتين كارول منصور ومنى خالد، كما حصل فيلم «أبوزعبل 89» للمخرج بسام مرتضى على الجائزة نفسها.