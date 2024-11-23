نصائح هامة من الأرصاد الجوية بعد إعلان انخفاض الحرارة.. «البسوا شتوي»

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، 5 نصائح للمواطنين، بعد إعلان حالة الطقس غدا والتي ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

وناشدت الأرصاد، في بيان، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، مع ضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

يأتي بالتزامن مع توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح مما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس ليلا ونهارا.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين.. انخفاض الحرارة

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية بعدم القيام نهائياً بأي أنشطة بحرية وتعطيل حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، نظراً لنشاط رياح على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر

كما أوضح البيان أن هناك اضطرابا قويا على البحرين المتوسط والأحمر لذا وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد و الاثنين حيث يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من 4 أمتار إلى 5 أمتار وعلى الأحمر 4 أمتار إلى 3 أمتار.

أمطار تضرب المحافظات غدا

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.