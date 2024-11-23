أمير المصري: عشق الأدوار المركبة دفعني لقبول تحدي الفيلم البريطاني «In Camera»

يشارك الفنان أمير المصرى فى الدورة الـ45 بمهرجان القاهرة السينمائى، بفيلمه البريطانى «In Camera»، فى قسم عروض خاصة خارج المسابقة ضمن فعاليات المهرجان.

تدور أحداث «In Camera» حول ممثل شاب يمر بسلسلة من تجارب تمثيل فاشلة، بحثاً عن فرصة لتحقيق حلمه، لكنه يواجه رفضاً مستمراً، ما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف دوره الجديد فى الحياة، ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب أمير المصرى كل من نبهان رضوان ورورى فليك بيرن، والفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد الذى يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

من جانبه، أعرب «المصرى» عن سعادته لعرض «In Camera» بالمهرجان، متابعاً: «شرف كبير لى المشاركة فى المهرجان وفخور بهذه الخطوة، وأدعو كل الفنانين لحضور ومشاهدة العمل».

وأضاف «المصرى» لـ«الوطن»، أن مشاركته فى «In Camera» جاءت بعد ترشيح من المخرج نقاش خالد، بعدما شاهد فيلم «ليمبو».

وأضاف أنه بعد قراءة السيناريو بالكامل، وجد أن فكرة العمل مختلفة وتحدٍ كبير له، لذلك قبل المشاركة وتحمّس كثيراً للعمل، وخصوصاً أنه لأول مرة يقدم شخصيتين فى عمل واحد، إذ يعشق الأدوار المركبة.

ونوه بأن العرض الأول لـ«In Camera» فى مهرجان كارلوفى فارق السينمائى الدولى فى دورته الـ57، بالإضافة إلى مشاركته فى مهرجان لندن السينمائى، متابعاً: «أحس بشعور مختلف حين يعرض لى فيلم بمهرجان القاهرة، لأنه واحد من أهم المهرجانات فى العالم، وأحرص على حضوره منذ 5 سنوات، وأشعر بين جدرانه بأنى داخل منزلى، فشعورى هناك لا يوصف».

الممثل الشاب: مشاركتى بالأحداث الفنية العالمية ساعدتنى فى الاندماج مع مختلف الثقافات

وأكد أن مشاركته فى العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم تساعده فى التعرف على التجارب السينمائية المختلفة، والاندماج مع الثقافات المختلفة، مشدداً على حرصه على المشاركة فى أعمال تقدم فكرة جيدة وتجذب الجمهور، وأكمل: «(In Camera) سيفتح المجال أمام الجمهور للتفكير عقب مشاهدته فى معنى الدم الأزرق، هل يعنى القتل؟ ولماذا لم يكن دماً أحمر؟ فهذه نقاط لا تثار كثيراً فى الأفلام».