«أبوظبي الإسلامي - مصر»: مليار جنيه للتحول الرقمي في 2025

شارك مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB-Egypt فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT» فى دورته الـ28، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية.

وأقيمت فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «The Next Wave»، لاستكشاف التقنيات المستقبلية فى مختلف الصناعات والقطاعات، وتأتى مشاركة المصرف وعدد من شركاته التابعة فى هذا الحدث لاستعراض أحدث الابتكارات المصرفية الرقمية، والرؤى المستقبلية فى ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا العالمية.

وأكد محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب «لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر» ADIB-Egypt، حرص المصرف على المشاركة فى المعرض باعتباره الحدث الأهم فى قطاع التكنولوجيا فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وفى هذا الإطار يعلن المصرف عن خطته فى الاستثمار فى التكنولوجيا والتحول الرقمى بمبلغ يقارب المليار جنيه خلال عام 2025، بخلاف ما سيتم إنفاقه على الأمن السيبرانى.

وشارك المصرف أيضاً فى معرض «Cairo ICT» من خلال عدد من شركاته التابعة، حيث تستعرض شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل الاستهلاكى» خلال المعرض الخدمات والتسهيلات التى تقدمها الشركة من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول «تكّة»، أول تطبيق تمويل استهلاكى متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر.

كما ينضم إلى صفوف المشاركين فى المعرض شركة «أبوظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر» (أرزاق)، إحدى الأذرع التمويلية المتخصصة للمصرف والتى يقوم نشاطها على دعم نمو وتوسع الأعمال متناهية الصغر مما يسهم فى تنمية المجتمع.