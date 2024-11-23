أنباء عن إطلاق أوكرانيا 5 صواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى باتجاه كورسك الروسية 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن هناك أنباء عن إطلاق أوكرانيا 5 صواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى باتجاه مقاطعة كورسك الروسية.

وصواريخ أتاكمز هي صواريخ مدت الولايات المتحدة الأمريكية بها أوكرانيا، وسمحت لها مؤخرًا باستخدامها في استهداف العمق الروسي، فيما سمحت بريطانيا لكييف باستخدام صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى لاستهداف الأراضي الروسية أيضًا، ما خلق أزمة بين موسكو وواشنطن ولندن، حسبما ذكرت صحيفة «نيو يورك تايمز».

وردت روسيا على هذا الإجراء بتغير عقيدتها النووية، وأضافت بندا جديدا فيها يسمح في حال تعرض موسكو أو حليفتها بيلا روسيا إلى أي عدوان من جانب أي دولة أو أي تحالف عسكري بشن ضربة نووية.

وعلى جانب آخر، اجتاحت القوات الأوكرانية مدينة كورسك الروسية في منتصف أغسطس الماضي، واحتلت عدة مناطق فيها، ولكن في الأونة الأخيرة استعادت موسكو 60% من الأراضي التي احلتها كييف، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».