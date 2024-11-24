لماذا حقق إيلون ماسك زيادة كبرى في ثروته بعد فوز ترامب بالرئاسة؟

بعد إعلان فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة، ارتفعت ثروة الملياردير إيلون ماسك لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة 347.8 مليار دولار حتى الآن.

سبب ارتفاع قيمة ثروة إيلون ماسك

وجاء ارتفاع قيمة ثروة ماسك بسبب الزيادة المستمرة على شراء أسهم شركة تسلا من قبل المستثمرين حول العالم، مدفوعا باستقرار سعر السهم المسجل في الأسواق المالية والبورصة الأمريكية.

وبحسب موقع «cnn»، فقد أعلن الموقع سبب الزيادة في ثروة رجل الأعمال الأشهر عالميا، إذ ساهمت جولاته التمويلية الجديدة التي قدرت قيمة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI بواقع 50 مليار دولار، وأيضا أضاف ماسك 70 مليار دولار لثروته بعد إعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث صعدت أسهم تسلا بنسبة 3.8%، أمس الجمعة.

زيادة الثروة سببها التفاؤل المستمر بخطط ترامب المستقبلية

عكست الزيادة في ثروة إيلون ماسك مؤخرا التفاؤل المستمر بأن خطط فريق ترامب لزيادة إنتاج وبيع السيارات ذاتية القيادة ودعمه للسيارات الكهربائية منخ شركة ماسك ميزة خاصة عن باقي الشركات المنافسة، نظرا لاستثماره فيها من قبل، بعد أن ارتفع السهم بنسبة 45% منذ 4 نوفمبر، وهو نفس اليوم السابق للانتخابات، حتى كسبت الشركة نحو 350 مليار دولار في قيمتها السوقية.

جدير بالذكر أنه في 2023 استعادت شركة تسلا الائتمان الضريبي كجزء من قانون خفض التضخم من قبل إدارة بايدن، بينما نجح رجل الأعمال في تشجيع إدارة ترامب على إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار، ما كان يتعارض ومصالح تسلا، لكنه كان بمثابة ضربة لشركات صناعة السيارات الكبرى الساعية للحصول على حصة من سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة.