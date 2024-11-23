تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني في لبنان بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني بلبنان جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي».

وأوضح التقرير أنه على وقع اشتداد العدوان الإسرائيلي على لبنان، تواصل المأساة الإنسانية في البلاد تفاقمها واتساعها وسط حالة من الذعر والترقب بين اللبنانيين، رغم المؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة كشفتها وكالات أممية عدة، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية في البلاد، ما يزيد مع حالة عدم اليقين والخوف بين الناس.

وأشار التقرير إلى أنه رصدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعميق الكارثة الإنسانية على المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة، مع تكثيف الاحتلال بشكل كبير من غاراته الجوية على سائر البلاد، وتوغلاته البرية على الجنوب، واصفة الأسابيع الماضية بالأكثر دموية وتدميرا للبنان وشعبه منذ عقود.