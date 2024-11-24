مصرع شخص أثناء عبوره نهر الطريق في الوراق 

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم أثناء عبوره نهر الطريق بدائرة قسم الوراق في الجيزة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخص في حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له، وتبين أنّه أثناء عبور «هاني، ع» (50 عاما) في نهر الطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها شخص (30 عاما) ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.