مصرع شخص سقط من أعلى الطريق الدائري في الجيزة 

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره من الاتجاه البطئ إلى الاتجاه السريع من أعلى الطريق الدائري، إلا أنه سقط وتوفى في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بمصرع «معاون، م»، 30 سنة، بعد سقوطه من أعلى الدائري أثناء محاولة عبوره من الاتجاه البطيء إلى الاتجاه السريع أعلى الدائري، إلا أنه اختل توازنه وسقط ما أدى إلى وفاته في الحال، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.