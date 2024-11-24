رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصرع شخص سقط من أعلى الطريق الدائري في الجيزة 

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:02 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره من الاتجاه البطئ إلى الاتجاه السريع من أعلى الطريق الدائري، إلا أنه سقط وتوفى في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد بمصرع «معاون، م»، 30 سنة، بعد سقوطه من أعلى الدائري أثناء محاولة عبوره من الاتجاه البطيء إلى الاتجاه السريع أعلى الدائري، إلا أنه اختل توازنه وسقط ما أدى إلى وفاته في الحال، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص في حادث سير ببولاق الدكرور

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير أعلى الطريق الدائري بالمنيرة الغربية

مصرع شخص في حادث تصادم بالوراق 

مصرع شخص في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مروري بالجيزة
بقلم جيهان عبد العزيز