مقتل جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المعارك بجنوب لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان 5 بلدات في الجنوب بالإخلاء الفوري؛ تمهيدا لقصفها، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال تستهدف الأحياء الشمالية والشرقية المحاذية لبلدة إبل السقي في النبطية جنوبي البلاد، ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عنيفًا في لبنان بدأ بغارات جوية مكثفة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى مقتل جندي إسرائيلي في المعارك جنوبي البلاد خلال الساعات الماضية.

رصد إطلاق 30 صاروخا من الجنوب اللبناني

من جانبها، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار تدوي في صفد بالمناطق الشمالية، وتم رصد إطلاق 30 صاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المناطق الشمالية.

وكانت وسائل الإعلام، أعلنت أن حزب الله اللبناني هاجم بالمسيّرات الانقضاضية تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وعند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة العاشرة، برشقة صاروخية.

وفي سياق آخر، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنَّ صفارات الإنذار تدوي في حيفا وكريات بياليك وكريات موتسكين وكريات يام وكريات آتا وكفار حسيديم وكفار بياليك.