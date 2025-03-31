سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31-3-2025 في البنوك

حالة من الاستقرار سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31-3-2025 لدى البنوك العاملة في داخل مصر، إذ سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث معلن من قبل أسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31-3-2025 أمام الجنيه

وخلال السطور التالية، نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لدى عدد من البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، خاصة على مستويات الشراء والبيع:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلى المصري، 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر



وسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند مستويات 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

عند مستويات 50.51 و50.61 جنيه للشراء والبيع على التوالي، يتداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولى



سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولى، 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بالنسبة إلى سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، سجل 50.52 و50.62 جنيه للشراء والبيع بالترتيب.