معلومات عن أطفال كورال الأوبرا.. قدموا فقرة غنائية أمام الرئيس في احتفالية عيد الفطر

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان «ذكريات العيد»، تلاه أداء كورال أطفال الأوبرا المصرية لأغاني العيد، كما تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة قدمها عدد من الفنانين، في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي نُظمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

معلومات عن كورال أطفال الأوبرا المصرية

وكورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989 تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين، ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الارتقاء بالمستوى الفني والثقافي، وتنمية الحس القومي لدي الأطفال، وشهد ميلاد مجموعة من نجوم الغناء في مصر، كما شارك في العديد من العروض التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة، وفقًا لما ذكرته وزارة الثقافة عبر موقعها الرسمي.

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، واستُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «ذكريات العيد»، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.