تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد دعمها لموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما عبرت عنه جموع المصريين اليوم، من تأكيد دعمها للقيادة السياسية في موقفها الرافض لتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت في بيانها إلى تأييدها لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت أنها باعتبارها جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم تؤكد الرسالة التي وجهها أبناء مصر من حضرها وريفها، وهي إعادة استلهام لروح الاصطفاف الوطني الملحمي في الثلاثين من يونيو.

وتابعت: «المصريون على تنوعهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في موقفها الشريف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين، لذا ندعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في احترام قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططات من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب وتقوض مسار السلام في الإقليم».