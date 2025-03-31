«مستقبل وطن»: اصطفاف سياسي وشعبي خلف الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

هنأ النائب أحمد عبد الجواد محمد محمد، نائب رئيس الحزب الأمين العام لحزب مستقبل وطن، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وقال نائب رئيس الحزب: «نؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب تهجير الفلسطينيين، تحت أي شكل من أشكال التهجير حتى لو تهجير طوعي، والشعب المصري أثبت أنه أمام أي محنة، وقادر على الاصطفاف والالتفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية».

وأضاف: «رسالة فخر وتقدير واحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أثبتت الأيام إدارته الحكيمة ورؤيته الثاقبة لكل التحديات الإقليمية والدولية في ظل مجتمع دولي يعاد رسم خريطته وموازين القوة».