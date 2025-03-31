محافظ القاهرة يوزع الحلوى على الأطفال في الحديقة الدولية احتفالا بعيد الفطر

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بعيد الفطر بالحديقة الدولية بمدينة نصر، ووزّع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة، لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر، رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ودكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام الجمال، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، وعدد من قيادات المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى بالأحياء والمديريات كافة، وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مشددًا على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء وشبكة وأعمدة الإنارة، وصيانة الطرق والممرات والأسوار ودورات المياه، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين.

توزيع أكياس على المواطنين

ووجّه محافظ القاهرة بتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين، تجنبًا عدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.