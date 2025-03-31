حزب صوت مصر: احتشاد المصريين في ساحات العيد دعما لفلسطين يعكس وعيا وطنيا راسخا

حزب صوت مصر: احتشاد المصريين في ساحات العيد دعما لفلسطين يعكس وعيا وطنيا راسخا

حزب صوت مصر: احتشاد المصريين في ساحات العيد دعما لفلسطين يعكس وعيا وطنيا راسخا

ثمن الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، المشهد المهيب الذي رسمه أبناء الشعب المصري، باحتشادهم في ساحات الصلاة بعد أداء صلاة العيد، رافعين أصواتهم دعمًا للقضية الفلسطينية، ومجددين تأكيد موقف مصر الثابت في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح في بيان له، أن هذه الحشود المباركة تعكس وعيًا وطنيًا عميقًا وإدراكًا لقيمة التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، في ظل التحديات الجسام التي تواجهها القضية الفلسطينية، متابعا «لقد كانت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وما زالت، في مقدمة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، مطالبة بوقف الاعتداءات، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وأكد أن الموقف الرسمي والشعبي المصري سيظل منحازًا لقيم الحق والعدالة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تحقيق الأمن والأمان للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من حقوقه المشروعة.

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