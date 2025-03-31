مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر

حرصت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل داخل جميع منافذ وزارة التموين الثابتة والمتحركة، وجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية في القاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك طوال أيام العيد، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، والخضروات والفاكهة الطازجة، إذ حددت الوزارة مواعيد يومية لعمل المجمعات والمنافذ طوال إجازة العيد.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة العيد

حددت وزارة التموين، مواعيد عمل جميع المجمعات الاستهلاكية طول أيام العيد، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، وهي نفس مواعيد العمل اليومية في المجعات والمنافذ، كما ستحرص وزارة العمل على استمرار ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك أمام المواطنين طوال أيام العيد، بالإضافة إلى استمرار ضخ كحك وبسكويت العيد، وذلك بأسعار مخفضة أقل من أسعارها في المحلات والسلاسل التجارية الأخرى.



أسعار كحك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية



علبة بسكويت نشادر بسعر 170 جنيهًا وزن كيلوجرام.

علبة كحك سادة وزن كيلو بسعر 170 جنيهًا.

علبة كحك ملبن بسعر 160 جنيهًا.

كعك مكسرات وزن كيلوجرام بسعر 230 جنيهًا.

غريبة سادة بسعر 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

غريبة لوز بمبلغ 210 جنيهات مصرية.

بيتى فور عادى بسعر 190 جنيهًا.

بيتى فور لوكس بسعر 220 جنيهًا.

بيتى فور سابليه بسعر 220 جنيهًا.

كوكيز بسعر 190 جنيهًا.

بسكو فور بسعر 190 جنيهًا للكيلو.

علبة كعك مشكل «كرتون» وزن كيلو بسعر 180 جنيهًا.

علبة وزن 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيهًا.

علبة 3 كيلو مشكل بسعر 535 جنيهًا.

علبة 4 كيلو مشكل بسعر 725 جنيهًا.

علبة 5 كيلو مشكل بسعر 900 جنيه.

علبة كعك فاخر مكسرات زنة كيلو بسعر 210 جنيهات.

علبة كعك 2 كيلو مكسرات بسعر 415 جنيهًا.

علبة كعك مكسرات 3 كيلو بسعر 620 جنيهًا.

علبة كعك مكسرات 4 كيلو بسعر 840 جنيهًا.

علبة كعك مكسرات 5 كيلو بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية

- كيلو الأرز 25 جنيها الكيلو.

- كيلو السكر 30 جنيها الكيلو.

- سعر الزيت 56 جنيها للتر الواحد

- سعر زجاجة عبوة 800 جرام 50 جنيها.

- سعر كيس المكرونة 400 جرام 9 جنيهات.

- سعر طبق البيض 150 جنيها.



