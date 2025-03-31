رسالة من الشعب الفلسطيني للمصريين بعد وقفتهم التضامينية عقب صلاة العيد

في لفتة إنسانية تبرز مدى تضامن الشعب المصري وتمسكه بعدم التهجير للشعب الفلسطيني، احتفل العديد من المصريين في وقفات تضامنية حاشدة بالعديد من المدن المصرية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، دعما للقضية الفلسطينية، وتأكيدا على أن تهجير الشعب الفلسطيني خط أحمر، ودعماً للبدء في خطة الإعمار المصرية لقطاع غزة.

وتفاعل الكثير من الشعب الفلسطيني مع الوقفات التضامنية التي قدمها الشعب المصري دعماً للقضية الفلسطينية، حيث عبر البعض خلال حديثه لـ«الوطن» عن مدى سعادتهم بالوقفات التضامنية التي قدمها الشعب المصري للقضية الفلسطينة، ومن بينهم يوسف مهنا، الذي وده رشالة شكر للمصريين: «دي مش أول مرة على الشعب المصري أنه يقف معانا وبجد شكرا للمصريين وشكرا أنهم دايما فاكرينا وداعمين للقضية الفلسطينية وكمان شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية.. بجد مصر أم الدنيا».

وعلى الجانب الآخر، عبرت رزان خلف عن مدى سعادتها وفخرها بما يقدمه الشعب المصري للدعم القضية الفلسطينية: «الشعب المصري كل مرة بيفاجئنا بجدعنتهم معانا وازاي واقفين مع القضية الفلسطينية وشكرا للرئيس السيسي على وقوفه معنا».

أبرزت وكالة «وفا» الفلسطينية ما شهده الشارع المصري، اليوم، من وقفات تضامنية حاشدة في العديد من المدن المصرية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، دعماً للقضية الفلسطينية، وتأكيداً على أن تهجير الشعب الفلسطيني خط أحمر، ودعماً للبدء في خطة الإعمار المصرية لقطاع غزة.

مصريون يدعمون الحق الفلسطيني خلال وقفات تضامنية أول يوم العيد

وأشاد المشاركون في مختلف المحافظات المصرية بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم لصوت الحق الفلسطيني الذي يرفعه أبناء الشعب الصامد على أرضه، وثباته في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وشدد المشاركون على ضرورة وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، كما أثنوا على مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده الوقوف الكامل مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، ورفضه لأي محاولات لتهجيره من أرضه