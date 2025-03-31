«القومي للبحوث» يطلق النسخة الثالثة من مبادرة أجيال لتنمية قدرات الشباب

أعلن المركز القومي للبحوث إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «أجيال» لتنمية قدرات الشباب، تحت شعار «باحث مبتكر»، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تُسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين المبتكرين، مشيرًا إلى أن مبادرة «أجيال» تأتي في إطار تعزيز البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الطلاب والخريجين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء كوادر علمية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم البحثية

من جهته، أوضح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يواصل تقديم برامجه المتميزة التي تستهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم البحثية، مشيرًا إلى أن «أجيال» تعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المركز لتطوير الكوادر العلمية، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على ربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، وتعزز من قدرة الشباب على التفكير الابتكاري، وتقديم حلول علمية لمواجهة التحديات المختلفة.

اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين

وأشارت الدكتورة هبة الرفاعي، منسق المبادرة، إلى أن «أجيال» تهدف إلى اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا باحثين مبتكرين في المستقبل، كما تسعى إلى خلق بيئة محفزة للتفكير الإبداعي والبحث العلمي، وتشجيع الطلاب على استكشاف اهتماماتهم العلمية وإعداد مشاريع بحثية مبتكرة.

ويستهدف الإصدار الثالث من المبادرة توسيع قاعدة المستفيدين من الطلاب والخريجين، مع التركيز على تعزيز مهارات البحث العلمي والابتكار، من خلال برامج تدريبية متكاملة تشمل ورش عمل، وتدريب عملي، وإشراف مباشر من كبار الباحثين بالمركز.

جدير بالذكر أن مبادرة «أجيال» انطلقت في صيف 2023، إذ جرى تدريب 200 طالب وخريج، ثم توسعت في صيف 2024، ليصل عدد المشاركين إلى 300، مع دعم مشروعات التخرج الُمدرجة ضمن أعمال المبادرة.