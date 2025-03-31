فريد زهران: الإدارة المصرية مواقفها من القضية الفلسطينية إيجابية

فريد زهران: الإدارة المصرية مواقفها من القضية الفلسطينية إيجابية

فريد زهران: الإدارة المصرية مواقفها من القضية الفلسطينية إيجابية

هنأ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي المصريين، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال زهران، إنّ رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفيته هو أمر مبادئي وإنساني وينحاز له كل البشر، ولا بد أن يرفض كل المصريين التهجير والاصطفاف معا كل قوى الشعب المصري في مواجهة هذا الخطر.

وتابع: «الإدارة المصرية مواقفها إيجابية جدا، فهي رفضت منذ اليوم الأول الحرب والإبادة الوحشية والهمجية التي شنتها إسرائيل وناشدت كل القوى الدولية لوقف الحرب وقدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني».

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