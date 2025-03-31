«الصفا ثانوية بنات» يحتل المركز الثاني بقائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2025

«الصفا ثانوية بنات» يحتل المركز الثاني بقائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2025

«الصفا ثانوية بنات» يحتل المركز الثاني بقائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2025

بدأ سباق أفلام عيد الفطر 2025 خلال الساعات الماضية، والذي يشهد مشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، وجاء فيلم الصفا ثانوية بنات للمخرج عمرو صلاح في المركز الثاني بقائمة إيرادات الأفلام المصرية، عن أمس الأحد، الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مدير التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم الصفا ثانوية بنات إيرادات بلغت بـ287 ألف جنيه هو مقابل بيع 2097 تذكرة، وذلك من إجمالي إيرادات بلغت مليوني و541 ألف جنيه، حققتهم الأفلام الـ4 المعروضة في السينمات مجتمعة، والتي تصدرها فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي بمليوني و8 آلاف جنيه، بعد بيع 13 ألفًا و762 تذكرة.

الصفا ثانوية بنات

البرومو الدعائي لفيلم الصفا ثانوية بنات



قصة وأبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويجمع فيلم الصفا الثانوية بنات بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم علي ربيع، أوس أوس (محمد أسامة)، ومحمد ثروت بالإضافة إلى بيومي فؤاد، بجانب عدد من الفنانات الشابات، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المدرب هشام أبو طويلة الذي يكره السيدات ولكنه يجد نفسه مضطرا إلى تدريب فريق كرة السلة في إحدى مدارس الفتيات للمشاركة في مسابقة والفوز بجائزة تنقذ المدرسة من الإفلاس.

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