أبهرنا العالم في أصعب المواقف.. كلمة سامح حسين في احتفالية عيد الفطر أمام الرئيس

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، إذ شهدت الاحتفالية تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأجواء بهجة العيد، وكذلك دعم القضية الفلسطينية.

وفي حضور خفيف، أطل الفنان سامح حسين رفقة الفنان أشرف عبدالباقي على خشبة المسرح خلال المشاركة في تقديم الاحتفالية، إذ جسدا سويًا مشهدا كوميديًا وكأن كل منهما شعر بالمفاجأة من ظهور الآخر.

وتحدث الفنان سامح حسين أمام الرئيس عن الشعب المصري، وكيف يحول أصعب لنقاط قوة، فضلًا عن حبه للحياة، ولم ينسى «حسين» الحديث عن الشهداء، والتطرق لدعم القضية الفلسطينة.

كلمة سامح حسين كاملة باحتفالية عيد الفطر أمام الرئيس

وتحدث سامح حسين، بكلمة مؤثرة قائلا: «مصر فيها حاجات حلوة كتير أوى ومن ضمنها أنك مش محتاج مناسبة معاينة عشان تسمع جملة كل سنة وأنت طيب، وتقدر تقولها أمام أي حد، ولو صغر دماغه معاك مش هتغلب وهتلاقي مناسبة، وإحنا شعب بيحب الحياة والاحتفالات، أبهرنا العالم بقدرته العجيبة على الضحك في أصعب المواقف وربنا خلقنا كده بنحب الضحك والفرحة، والعيد فرحة، ويا رب يكتر أفراحنا، بس مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات وورانا شغل كتير أوي».

وتابع الفنان سامح حسين: «عادة من عادتنا هي أنّنا في كل عيد لازم نزور حبايبنا اللي فارقونا نسلم عليهم وندعيلهم، وفي ناس بيستغربوا العادة دي، وبيقولوا على اللي بيعملوها إنهم مبيعرفوش يفرحوا، لكن الناس دي مش فاهمنا كويس، الوفاء عند كل شعوب الأرض صفة لكن عند المصريين عقيدة».

مستطردًا حديثه عن الشهداء الراحلين: «هذه العقيدة تجعلنا لا ننسى إخوتنا الكبار «شهداء بلدنا».. اللي إحنا متجمعين النهارده علشانهم مع ذويهم وأسرهم، أسرهم وأبناؤهم فوق راسنا وفي عنينا كلنا».

ولم ينس الفنان دعمه للقضية الفلسطينية، قائلًا: «لا يمكن أن ننسى أخواتنا في غزة اللي العيد السنة دي بيمر عليهم في ظروف صعبة أوي، ولكنهم بيخلقوا أي فرصة علشان يعيشوا أجواء شهر رمضان والعيد معانا، ويارب قبل العيد الجاي، يعم السلام على أخواتنا في غزة وعلى كل الشعوب العربية».

مختتمًا: «كل سنة ومصر قوية وعظيمة وكبيرة وحلوة أوي، أحلى من قطايف الدنيا دي كلها».