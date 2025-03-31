حزب الجبهة الوطنية: مصر تؤكد رفضها لمخطط تهجير الفلسطنيين

حزب الجبهة الوطنية: مصر تؤكد رفضها لمخطط تهجير الفلسطنيين

حزب الجبهة الوطنية: مصر تؤكد رفضها لمخطط تهجير الفلسطنيين

هنأ حزب الجبهة الوطنية، المصريين والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، في رسالة مسجلة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أن تهجير الفلسطينيين يعد جريمة تهجير عرقي لما يمثله من استعباد منهجي ومقصود للسكان من أوطانهم من قبل طرف مهيمن، فالتهجير جريمة سواء تم بوضوح أو بمواربة مثلما يحدث الآن.

وشدد الجزار على أن الدولة المصرية رافضة للتهجير سياسيًا وأمنيًا وشعبيًا، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جدد تأكيده لرفضه القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف أن المواطن المصري رأيه ثابت مع القيادة السياسية، وهو الحفاظ على الفلسطينيين في مكانهم دون تهجير.

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