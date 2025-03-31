«آي صاغة»: الذهب يحقق مكاسب كبيرة عالميا بسبب التوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى قياسي لها، مدفوعة بتنامي الطلب على الملاذ الآمن في ظل المخاوف المستمرة من التضخم وحالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

إمبابي: أسعار الذهب عالميًا ارتفعت بنحو 40 دولارًا

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت بنحو 40 دولارًا، مسجلة 3125 دولارًا للأوقية، بزيادة نسبتها 2% في البورصة العالمية.

أوضح، إمبابي، في بيان للموقع، أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3128 دولارًا، نتيجة الطلب المتزايد بفعل المخاوف من استمرار التضخم وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية، ما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كوسيلة للتحوط.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من القلق بسبب التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية العدوانية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافةً إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مما عزز تدفقات الملاذ الآمن نحو المعدن النفيس لليوم الثالث على التوالي.

كما لفت إلى تزايد التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نتيجة الرسوم الجمركية، مما يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات في الأسواق الأسبوع الماضي بفرضه رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الخفيفة غير الأمريكية، وذلك قبل بدء تطبيق ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة في 2 أبريل. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية أعلى على مجموعة أوسع من الدول، مما دفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال الجلسة الآسيوية اليوم الإثنين.

وهدد الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأحد بفرض رسوم جمركية ضخمة على النفط الروسي، واحتمال شن هجمات في إيران، كما هاجم ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وحذره من أنه سيواجه مشاكل كبيرة إذا تراجع عن صفقة المعادن الأرضية النادرة المهمة.

في حين أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصص ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير و2.5% عن العام الماضي - تماشياً مع توقعات السوق، ومع ذلك، أظهر المقياس الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، زيادة بنسبة 0.4% خلال الشهر، ويمثل هذا أكبر مكسب شهري منذ يناير 2024، ورفع معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.8% خلال الشهر المذكور.

كشفت تفاصيل إضافية أن إنفاق المستهلك تسارع بنسبة 0.4% بعد انخفاض مُعدل بالخفض بنسبة 0.3% في يناير، بينما سجل الدخل الشخصي ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر المذكور.