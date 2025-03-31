حزب الحركة الوطنية: ندعم مواقف الرئيس السيسي ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكد حزب الحركة الوطنية المصرية، دعمه الكامل لمواقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار الحزب، في بيان رسمي، إلى أنّ الوقفات الجماهيرية التي شهدتها الميادين المصرية عقب صلاة عيد الفطر تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه العميق بخطورة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّ مصر كانت ولا تزال الحصن المنيع في الدفاع عن الحقوق العربية، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة مرفوضة جملة وتفصيلًا.

مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع تصفية القضية الفلسطينية

وشدد الحزب على أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حزب الحركة الوطنية المصرية يقف داعمًا لكافة التحركات الوطنية والإقليمية التي تحافظ على حقوق الفلسطينيين وتحمي الأمن القومي العربي.

وختم الحزب بيانه بتأكيد أهمية وحدة الصف العربي لمواجهة أي محاولات للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.