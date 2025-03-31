كشف ملابسات سرقة شقق سكنية في حدائق أكتوبر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من الشقق السكنية بأحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

بالفحص، تبين أن الشقق تحت الإنشاء، وأن السرقة شملت بعض الأسلاك الكهربائية. وبسؤال حارس العقار، أفاد بعدم تقديمه بلاغًا بشأن الواقعة.

من خلال التحريات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص له معلومات جنائية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها لدى عميله "سيئ النية".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها.