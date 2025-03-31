ضبط 100 مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات أمنية موسعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة التصنيع والاتجار بالألعاب النارية، إذ استهدفت الحملات مصانع ومخازن الألعاب النارية في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر رمضان.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2997 قضية شملت مضبوطات بلغت 100 مليون و340 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى 20 ورشة تحتوي على كميات كبيرة من مواد تصنيع الألعاب النارية.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تداول هذه المواد الخطرة.