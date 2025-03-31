«العربي الناصري»: حشود المصريين بالملايين تؤكد الدعم الكبير للقضية الفلسطينية

«العربي الناصري»: حشود المصريين بالملايين تؤكد الدعم الكبير للقضية الفلسطينية

«العربي الناصري»: حشود المصريين بالملايين تؤكد الدعم الكبير للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن الحشود التي تتجمع في ساحات الصلاة والمساجد في مصر، تأكيد قوى أن الشعب المصري يظل ثابتًا في دعمه للقضية الفلسطينية، مهما كانت التحديات الصعبة التي يواجهها الوطن في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، ويبقى الشعب المصري متحدًا خلف قيادته ورئيسه عبدالفتاح السيسي، في موقف واضح وراسخ في تأكيد الدعم الكامل لفلسطين ضد محاولات التهجير والتهويد.

واوضح أبو العلا في بيان له أن تجمعات المصريين في هذه اللحظات تمثل أكثر من مجرد تعبير عن مشاعر التضامن، بل هي شهادة حية على التزامهم العميق بقضية فلسطين.

وأكد أنه في هذه اللحظات الصعبة، يظل المصريون حائط صد أمام محاولات الاستسلام، مؤكدين وقوفهم مع فلسطين مهما كانت الظروف.

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