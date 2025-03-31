رئيس «الشعب الجمهوري»: المصريون لا يقبلون التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

هنّأ المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المصريين والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في رسالة مسجّلة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، إنّ التهجير موقف مرفوض شعبيًا لدى الشعب المصري بكل طوائفه وكل إيدلوجياته السياسية والقيادة السياسية في موقفها الرافض للتهجير تعبر عن ضمير الشعب المصري وبالتالي هناك حالة من الاصطفاف غير المسبوقة خلف القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتالي له كل الدعم في هذا الموقف، متابعا: «مفيش واحد مصري قابل للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية».