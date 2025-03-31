رئيس حزب العدل: موقف مصر من القضية الفلسطينية شريف منحاز للإنسانية والعدالة

رئيس حزب العدل: موقف مصر من القضية الفلسطينية شريف منحاز للإنسانية والعدالة

رئيس حزب العدل: موقف مصر من القضية الفلسطينية شريف منحاز للإنسانية والعدالة

قال النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، إنّ القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المصري والأمة العربية، لذلك موقف الشعب المصري والدولة المصرية من التهجير موقف راسخ منذ عام 1947 وليس من اليوم، مهما تعابت القيادات السياسية وتظل القضية واحدة قضية حق، موقف مصر هو موقف شريف منحاز للإنسانية والعدالة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في رسالة مسجلة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، إنّ موقف صلب جدا تجاه القضية الفلسطينية، والدولة المصرية تقف بشكل واضح وقد تكون وحيدة لكي تناصر القضية الفلسطينية في ظل انحياز غربي غير مبرر لجرائم إسرائيل.

وشدد على أنّ موقف الإدارة المصرية هو موقف معبر عن إرادة الأمة المصرية، وهو موقف العشب التي تمثله القيادات المصرية.

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