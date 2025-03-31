أطفال خطفوا الأنظار وحققوا نجومية في النصف الثاني من مسلسلات رمضان



خطف مجموعة من النجوم الأطفال نظر الجمهور في النصف الثاني من دراما رمضان 2025، وذلك بمواهبهم الفنية وقدراتهم التمثيلية العالية على الرغم من صغر السن، ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز النجوم الأطفال في دراما النصف الثاني من رمضان.

لام شمسية

وعلى رأس القائمة يأتى الطفل على البيلي، والذي نجح بحضوره القوي وموهبته الفنية المتقُنة في لفت أنظار الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، إذ جسد من خلال أحداث مسلسل لام شمسية شخصية الطفل يوسف (علي البيلي)، ابن طارق (أحمد السعدني)، والذي يعيش مع زوجة أبيه نيللي (أمينة خليل)، كما استطاع الطفل أحمد فاضل الذي جسد دور ياسين شقيق يوسف، أن يلفت أنظار الجمهور بموهبته وحضوره القوي أيضا.

عايشة الدور

وجسد الطفل سليم مصطفى من خلال أحداث مسلسل عايشة الدور شخصية عمر، ابن عايشة (دنيا سمير غانم) والتي تحاول دائما دعمه ومساندته، واستطاع من خلال ملامحه البريئة جذب الأنظار إليه، ويشارك في بطولة المسلسل دنيا سمير غانم ونور محمود، فدوى عابد، ومحمد عمرو الليثي وعبد الرحمن ظاظا، ورحاب الجمل وفرح عزت وأميرة أديب وأحمد عصام السيد.

الغاوي

قدم الطفل الفنان يوسف سليم من خلال أحداث مسلسل الغاوي شخصية يونس، وهو ابن أخت شمس والذي يجسد شخصية الفنان أحمد مكي، إذ نجح بملامحة الهادئة البريئة وبموهبته وعفويته أن يكون حديث الجمهور على كافة منصات التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل، والذي يشارك في بطولته عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت.

ظلم المصطبة

ومن خلال أحداث مسلسل ظلم المصطبة، تجسد الطفلة تيا صاحبة الـ6 سنوات، شخصية منة وهي ابنة الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي نجحت في خطف أنظار الجمهور بموهبتها الفريدة والمتميزة، ويشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين.

قهوة المحطة

ظهر الطفل محمد وائل من خلال أحداث مسلسل قهوة المحطة بشخصية جورج، وهو ابن جورجيت التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي والذي فقدته في إحدى محطات القطارات صغيراً، وجسد الطفل حمزة علم الدين شخصية زيزو، وهو ابن عمر والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد خالد صالح، والذي يحاول ضمن أحداث المسلسل التعافي من إصابته إثر الحادث الذي تعرض له.