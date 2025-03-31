رئيس حزب الوعي: موقف مصر من القضية الفلسطينية غاية في الشرف والإنصاف والعدالة

هنأ الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

غزة تعاني من انتهاك غير إنساني

وقال رئيس حزب الوعي، في رسالة مسجلة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، إنّ غزة تُعاني من انتهاك غير إنساني وإجرامي ومتوحش من العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ الموقف المصري من القضية الفلسطينية غاية في الشرف والإنصاف والعدالة، فالمصريون لا يشاركون في ظلم مثلما قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الشعب المصري يعي جيدا الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم، والتي تحل بمجرد تنازل المصريين وقبول التهجير، لكن مصر بشرف وكبرياء عن طريق شعبها وقيادتها ترفض الإجراءات والإغراءات في مقابل التخلي عن القضية الفلسطينية.