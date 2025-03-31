نجوم الفن والمشاهير ينشرون صورا من احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس

حرص العديد من الفنانين والمشاهير والرياضيين على حضور احتفالية عيد الفطر المبارك 2025، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، وسط أجواء مبهجة بقدم العيد.

احتفالية عيد الفطر المبارك 2025

وعبر الكثير من المشاهير على مدى سعادتهم وفخرهم لحضور احتفالية عيد الفطر المبارك 2025 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت من بينهم الفنانة منة فضالي، التي عبرت عن مدى فخرها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «كان لي الشرف العظيم الكبير اليوم إني تشرفت بلقائي بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان حلمي إني أشوف سيادة الرئيس واسلم عليه، اليوم من احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة».

كما نشر المطرب مينا عطا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، عن فخره لحضور احتفالية عيد الفطر المبارك 2025، وعلق قائلا: «اليوم من احتفالية عيد الفطر المبارك بحضورسيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. كل سنة وإحنا كلنا دائماً طيبيين».

وعبر المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن عن مدى فخره بحضور احتفالية عيد الفطر المبارك، حيث نشره عبر حسابه الشخصي قائلا: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية على دعوتي الكريمة لحضور صلاة عيد الفطر المبارك، بحضور سيادته وقادة الشرطة والجيش وكوكبة كبيرة من نجوم الرياضة والفن والإعلام، ومشاركة أسر الشهداء في لحظة تكريم تليق بتضحياتهم العظيمة. كل عام وأنتم بخير، وأعاد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.. شكرا سيادة الرئيس».

وشارك في احتفالية عيد الفطر المبارك 2025، عدد كبير من الفنانين والرياضيين والمشاهير ومن بينهم الفنان تامر عاشور والفنان مصطفى الغريب، وأيضا الفنان مصطفى شعبان والفنانة صابرين ومنه فضالي، ومدرب منتخب مصر حسام حسن وأيضا محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وجمال حمزة نجم الزمالك السابق، وغيرهم.

وشهد الاحتفالية حضور عدد من كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى كبار قيادات القوات المسلحة والشرطة، كما شهد الحفل أيضًا عدد من الشخصيات العامة والسياسية الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة المهمة.