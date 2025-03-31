«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال عيد الفطر

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم، تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع المحافظين، بالإضافة إلى تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

وأكد المحافظين اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة كافة في جميع القطاعات الخدمية، لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتيسير على المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد مع أسرهم، مشيرين إلى هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات، وتوافد المواطنين على الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم، والاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

توفير الخدمات للمواطنين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مدار الساعة، لتقديم الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات بالمحافظات، وسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة، لافتة إلى أهمية استمرار التنسيق مع مديريات الصحة، لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال اللازمة، وإزالة الإشغالات كافة حول المنشآت الصحية.

رفع تراكمات المخلفات

وشددت على ضرورة التنسيق مع إدارات المرور، لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، لافتة إلى أهمية رفع أي تراكمات للمخلفات بالميادين والحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى، والرفع الفوري للمخلفات، خاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها.

وأكدت التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف والإزالة الفورية لأي تعد، خاصة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن.