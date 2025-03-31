أحمد العوضي يحتفل بنجاح فهد البطل: الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

عبر الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل فهد البطل والذي نافس به ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2025، وحققت الحلقة الأخيرة خلال الساعات الماضية نسب مشاهدة عالية.

وكتب أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: «الحمد لله بفضل ربي وبدعم إخواتي ليّ، المسلسل الأول على منصة واتش ات Watch it في مصر والخليج والعالم للعام التاني علي التوالي».

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وأضاف: «والأكثر بحثا على جوجل بفارق كبير والأكثر مشاهدة على الفيسبوك، وفوق كل ده فهد البطل مسلسل الشارع الأول، ألف ألف شكر لدعمكم، ومهما احكي حبي لإخواتي اللي في ضهري الكلام مش هيكفي، وألف شكر لكل أسرة المسلسل اللي قدروا يقدموا عمل يكتسح المشاهدات.

مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، شارك في البطولة أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نورالدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، عصام السقا، حجاج عبدالعظيم.