خالد الصاوي: الشعب المصري وراء القيادة السياسية ضد التهجير

هنأ الفنان خالد الصاوي المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، منوهًا بما فعله المصريين في ربوع مصر كافة، عقب صلاة العيد لدعم القضية الفلسطينية، وللتضامن مع أهالي قطاع غزة، ورفض كل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

التهجير أمن قومي

وأكد خالد الصاوي في فيديو أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مسألة تهجير الفلسطينيين قضية أمن قومي، مشيرا إلى أنّ هذا تعمد من الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الصاوي: «فيه 6 ملايين فلسطيني خارج أراضيهم، هل مرة حد منهم رجع وخد أرضه وبيته تاني؟»، مضيفا أنّ الشعب المصري وراء القيادة السياسية ضد التهجير.

الشعب المصري وراء القيادة السياسية ضد التهجير

ونظم ملايين المصريين في محافظات مصر، صباح اليوم، وقفات تضامنية مع قرارات القيادة السياسية الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج أراضيه، تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

وردد المصريون هتافات «لا للتهجير - لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرضك يا فلسطين - بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين».

لافتات ضد التهجير أمام مساجد المحافظات

ورفع المصريون لافتات منددة بتهجير الشعب الفلسطيني تحمل عبارات «لا التهجير - نحن مع الرئيس لمنع التهجير - القدس لنا».