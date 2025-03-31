وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة إيناس النجار، وذلك بعد دخولها في غيبوبة خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بانفجار في المرارة سبب لها تسمم في الدم، وتطلب نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات الخاصة، ودخولها إلى العناية المركزة.

ومن المقرر أن تعلن أسرة الفنانة إيناس النجار عن تفاصيل الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من تفاصيل الدفن، وفقا لما أعلنته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

ايناس النجار

وكان كشف مصدر مقرب من الفنانة إيناس النجار أنها دخلت في حالة غيبوبة تامة خلال الأيام الماضية، وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي بينما كان يبذل الفريق الطبي محاولات لإفاقتها، ولكن الحالة لم تشهد تحسنا كبيرا.

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